В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что справиться с пандемией коронавируса удастся менее чем за два года. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 21 августа, сравнив пандемию SARS-CoV-2 с испанским гриппом 1918-1920 годов.

"У нас есть уязвимости, связанные с глобализацией, большей интенсивностью связей людей, но есть и преимущества, заключающиеся в лучших технологиях, поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года", — подчеркнул глава ВОЗ. Используя "доступные инструменты по-максимуму и рассчитывая на новые — такие как вакцины — мы сможем, я думаю, уложиться в более короткие сроки, чем при гриппе в 1918 году", — продолжил Гебрейесус.

ВОЗ ранее рекомендовала детям старше 12 лет использовать маски в тех же ситуациях, что и взрослым. Кроме того, соблюдение социального дистанцирования по-прежнему считается одним из наиболее эффективных механизмов сдерживания заболевания.

Число инфицированных активно растет в Западной Европе

По данным международной группы волонтеров Worldometer на 22 августа, с начала пандемии во всем мире было выявлено свыше 23 миллионов случаев инфицирования, более 800 тысяч человек скончались, почти 15,7 млн человек выздоровели.

Между тем в странах Западной Европы, включая Испанию, Францию, Германию и Италию, в последнее время растет число заболевших, что заставляет все большее число экспертов говорить о наступлении второй волны пандемии. Так, в Мадриде за 24 часа было зарегистрировано более 8 тыс. новых случаев, после чего власти рекомендовали людям в ряде районов города не выходить из дома. Во Франции второй день подряд число новых случаев превышает 4000 — столь высокими цифры не были с мая.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!