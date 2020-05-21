В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии COVID-19 в мире

Она предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина.

”Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел”, — отметила Вуйнович.

По последним данным, в России выявлено 308 705 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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