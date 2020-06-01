В вильнюских барах и кафе карантин никого не волнует: текут реки алкоголя, от клиентов нет отбоя

Журналист пишет, что такого количества посетителей кафе в Вильнюсе он не видел даже в лучшие времена. Возможно, это результат того, что муниципалитет разрешил кафе и ресторанам установить столики в общественных местах, на тротуарах, в парках и скверах. Были даже закрыты некоторые улицы (например, ул. Стиклю и Савичаус). Сейчас по тротуару сложно пройти. Вильнюс напоминает Барселону, Париж или Рим.

Самое интересное, что сейчас в кафе и рестораны ходят даже те, кто раньше этого не делал и выходил в город раз в год. "Кажется, что мы где-то за границей. Все такие веселые, счастливые. За неделю мы второй раз выбрались в центр, это станет новой традицией", – порадовались две встреченные женщины.

"Люди соскучились, клиентов очень много. Даже дополнительных столиков не хватает", – радуется бармен Агнета из Paviljonas. Ее клиенты не экономят и щедро оставляют на чай.

Работники многих баров в беседе с журналистом подтвердили, что люди стали чаще заказывать алкоголь. Некоторые напиваются до такого состояния, что не могут стоять на ногах.

"Люди озверели и забыли, что такое вежливость. Приходят в бар и вместо того, чтобы взять бокал пива – заказывают сразу 4", – сказала бармен Amadeus Довиле. Она заметила, что многие истосковались по возможности выпить в баре, поэтому сейчас пытаются наверстать упущенное. "Особенно это было заметно в самом начале. Казалось, некоторые пьют ради спортивного интереса, чтобы скорее напиться. Может, это результат долгого сидения дома, не знаю" – сказала бармен.

Ситуация испугала двух 12-классниц, они даже достали маски. "Там никто не соблюдает дистанцию, людей так много, что невозможно пройти", – сказали Диана и Анастасия.

Хорошо, что девушки не видели, что на ул. Вилняус творится в сумерках. В темное время кафе и бары не в силах вместить всех желающих. Стоят очереди в ожидании столика, люди заказывают напитки и садятся прямо на тротуар.

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