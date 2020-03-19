В Вильнюсе на кладбище обнаружено тело 15-летней девушки
В минувшее воскресенье в Вильнюсе, на кладбище было обнаружено тело убитой 15-летней девушки (2005 г.р.). Полиция сообщает, что с 13 марта ее искали как пропавшую без вести, пишет ru.delfi.lt.
В минувшее воскресенье в Вильнюсе, на кладбище было обнаружено тело убитой 15-летней девушки (2005 г.р.). Полиция сообщает, что с 13 марта ее искали как пропавшую без вести, пишет ru.delfi.lt.
Пресс-секретарь Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала Delfi, что 13 марта поступила информация о пропавшей девушке. 15 марта в Вильнюсе, на еврейском кладбище, было обнаружено тело пропавшей.
Подозреваемого задержали не сразу, однако тщательные действия полиции увенчались успехом, подозреваемый арестован. Сейчас ведется расследование.
Об этом случае по просьбе близких пропавшей ранее не сообщалось. Больше информации об убийстве полиция не предоставляет.
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