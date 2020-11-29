29.11.2020, 15:14

В Вентспилсе в один день в одной палате от Covid-19 умерли супруги, прожившие в браке 61 год

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В Вентспилсе в один день в одной палате от Covid-19 умерли супруги, прожившие в браке 61 год
pixabay.com

В Курземе (район Латвии к юго-западу от Даугавы) от Covid-19 умерли жена и муж - Эмилия и Иварс Звингулисы, прожившие в браке 61 год, пишет Latvijas avīze со ссылкой на сюжет Латвийского телевидения.

Новым коронавирусом осенью заболела вся семья, рассказал сын Эмилии и Иварса - Айгарс. По его словам, неизвестно, где именно произошло заражения.

Первой заболела мама, у нее была повышенная температура, потом отец. Поэтому сделали тест, и у обоих обнаружился Covid-19.

Супругов положили в одну палату в больнице Вентспилсе. Как отмечает Айгарс, на больничный уход они не жаловались. Отец говорил, что персонал вежливый, а условия в больнице хорошие. Айгарс не мог навещать родителей в больнице.

Эмилия и Иварс умерли в один день, сообщает ЛТВ.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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