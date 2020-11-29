В Вентспилсе в один день в одной палате от Covid-19 умерли супруги, прожившие в браке 61 год

Новым коронавирусом осенью заболела вся семья, рассказал сын Эмилии и Иварса - Айгарс. По его словам, неизвестно, где именно произошло заражения.
Первой заболела мама, у нее была повышенная температура, потом отец. Поэтому сделали тест, и у обоих обнаружился Covid-19.
Супругов положили в одну палату в больнице Вентспилсе. Как отмечает Айгарс, на больничный уход они не жаловались. Отец говорил, что персонал вежливый, а условия в больнице хорошие. Айгарс не мог навещать родителей в больнице.
Эмилия и Иварс умерли в один день, сообщает ЛТВ.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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