В Венеции из-за коронавируса отменен традиционный карнавал

В общей сложности в Италии число инфицированных вирусом превысило 130 человек. Большинство из них — 89 случаев — приходится на регион Ломбардия, сообщил его глава Аттилио Фонтана в интервью телеканалу SkyTG24.

В Италии из-за коронавируса закрыты 11 городов

Накануне из-за распространения коронавируса в Италии были закрыты 11 городов. Выезжать из них или въезжать в них можно только по специально выданному разрешению. В закрытых городах временно не работают школы и многие фирмы, отменены общественные и спортивные мероприятия.

От коронавируса в Италии скончались два человека в возрасте 78 и 77 лет — в регионах Венето и Ломбардии. В Италии зафиксировано самое большое число случаев заражения коронавирусом в Европе. В Германии известны 16 случаев, во Франции — 12, в том числе один со смертельным исходом. От заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, скончались уже более 2300 человек во всем мире. Почти все случаи заболевания и летальных исходов приходятся на Китай.