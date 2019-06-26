В Вене произошел взрыв в жилом доме: пострадали более 10 человек, здание почти обрушилось

Gazeta.ru EST 1

Reuters

В Вене произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Reuters. Четверо людей получили тяжелые травмы. Всего пострадали более 10 человек.