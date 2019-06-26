26.06.2019, 18:45
В Вене произошел взрыв в жилом доме: пострадали более 10 человек, здание почти обрушилось(2)
В Вене произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Reuters. Четверо людей получили тяжелые травмы. Всего пострадали более 10 человек.
В Вене произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Reuters. Четверо людей получили тяжелые травмы. Всего пострадали более 10 человек.
По данным агентства, в результате взрыва произошло частичное обрушение дома.
Как отмечается, частично обрушились несколько этажей жилого дома.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Новый «всепогодный» видеорегистратор Mio MiVue C326
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова
Как менялась Алина Кабаева на протяжении 35 лет: фото
Майкл Маси: Свод правил не поменяется по ходу 2019-го