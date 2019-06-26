26.06.2019, 18:45
В Вене произошел взрыв в жилом доме: пострадали более 10 человек, здание почти обрушилось(3)
В Вене произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Reuters. Четверо людей получили тяжелые травмы. Всего пострадали более 10 человек.
В Вене произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Reuters. Четверо людей получили тяжелые травмы. Всего пострадали более 10 человек.
По данным агентства, в результате взрыва произошло частичное обрушение дома.
Как отмечается, частично обрушились несколько этажей жилого дома.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ученые установили, чья кровь привлекает комаров
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
В Петербурге пес спас брошенную новорожденную девочку
Дзюба – лучший, лимит – «8+17». Что решили на Исполкоме РФС