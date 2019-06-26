26.06.2019, 18:45

В Вене произошел взрыв в жилом доме: пострадали более 10 человек, здание почти обрушилось

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Gazeta.ru
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В Вене произошел взрыв в жилом доме: пострадали более 10 человек, здание почти обрушилось
Reuters

В Вене произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Reuters. Четверо людей получили тяжелые травмы. Всего пострадали более 10 человек.

По данным агентства, в результате взрыва произошло частичное обрушение дома.

Как отмечается, частично обрушились несколько этажей жилого дома.

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