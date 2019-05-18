В Вене демонстранты требуют новые выборы в парламент

Перед ведомством федерального канцлера Австрии в Вене в субботу, 18 мая, собрались несколько тысяч демонстрантов, требующих проведения новых парламентских выборов. Стихийная акция спровоцирована решением вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе уйти в отставку на фоне коррупционного скандала с его участием.

Протестующие требуют также отставки канцлера Себастьяна Курца, возглавляющего Австрийскую народную партию (АНП). По итогам выборов в октябре 2017 года АНП создала правительственную коалицию вместе с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), председательство в которой Штрахе также решил сейчас оставить.

Во время протестов в ведомстве канцлера проходит экстренное заседание по поводу отставки Штрахе и будущего правящей коалиции. Курц изначально планировал выступить с заявлением не ранее 15.00 мск, но затем выступление было отложено, судя по всему, из-за протестов.

Коррупционный скандал с участием богатой россиянки

Накануне немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали оказавшуюся в их распоряжении видеозапись, на которой Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус обсуждали с предполагаемой российской бизнесвумен передачу строительных госзаказов определенным фирмам в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.