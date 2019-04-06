В Великобритании выдают новые паспорта без упоминания ЕС

Британские власти начали выдавать новые паспорта без упоминания Европейского Союза на обложке, хотя Соединенное Королевство по-прежнему остается в составе ЕС. Как сообщила в пятницу, 5 апреля, британская газета The Guardian, разрабатывая дизайн, соответствующие службы исходили из того, что к 29 марта в результате "Брекзита" Великобритания покинет Евросоюз.

Первые подобные документы поступили в обращение 30 марта. Изменение их внешнего вида как отмечали в МВД страны, должно было проходить в два этапа. На первом обложка должна была быть красной. Ближе к концу 2019 года начнется выпуск синей серии — аналогичный дизайн использовался в Великобритании около 100 лет назад.