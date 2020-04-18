В Великобритании начнут массовое производство вакцины от коронавируса. Она еще не прошла клинические испытания

Вакцина от COVID-19, разработанная учеными из Университета Дженнера в Оксфорде, будет запущена в массовое производство в ближайшие недели, несмотря на то, что еще не прошла клинические испытания, сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.
Параллельно ученые объявили о наборе добровольцев для тестирования вакцины на людях. Полностью клинические испытания планируется завершить к сентябрю, и к этому моменту будет произведено уже около миллиона доз.
Если испытания покажут успешность вакцины, можно будет сразу начать ее массовое применение. В противном случае, отмечает Reuters, потери от производства ненужной вакцины составят десятки миллионов фунтов стерлингов.
ВОЗ в начале апреля сообщала, что сейчас разрабатываются 70 различных вакцин от COVID-19. По меньшей мере пять из них уже проходят испытания на людях.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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