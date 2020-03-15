В Великобритании коронавирус впервые диагностирован у новорожденного

Мать и ребенок, пол которого не называется, сразу были отправлены в карантин. И хотя новорожденный продолжает оставаться в больнице North Middlesex, его мать перевели в специализированную клинику из-за резкого ухудшения здоровья.

Врачи также устанавливают, когда именно произошло заражение ребенка — в утробе матери или сразу после рождения.

Под подозрением на заражение коронавирусом также находятся близкие и родные женщины, а также контактировавшие с ней врачи, особенно бригада акушеров, принимавших роды.

Как сообщал Лайф, ВОЗ назвала вспышку китайского коронавируса нового типа пандемией. Случаи инфицирования выявлены более чем в 120 странах. По последним данным, в Великобритании зафиксировано около 800 случаев заражения, десять человек уже скончались от заболевания, двенадцать — выздоровели.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!