15.03.2020, 21:48

В Великобритании коронавирус впервые диагностирован у новорожденного


EST
Jõulubeebi Mia
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

В Великобритании зафиксирован самый маленький пациент с диагностированным коронавирусом нового типа. Им стал новорожденный младенец. Как сообщает британское издание The Sun, беременная женщина поступила в больницу North Middlesex в Лондоне с симптомами пневмонии. Вскоре она родила, и медики сразу взяли анализы у нее и ребенка на CoViD-19. Тесты показали положительный результат, пишет Лайф.

Мать и ребенок, пол которого не называется, сразу были отправлены в карантин. И хотя новорожденный продолжает оставаться в больнице North Middlesex, его мать перевели в специализированную клинику из-за резкого ухудшения здоровья.

Врачи также устанавливают, когда именно произошло заражение ребенка — в утробе матери или сразу после рождения.

Под подозрением на заражение коронавирусом также находятся близкие и родные женщины, а также контактировавшие с ней врачи, особенно бригада акушеров, принимавших роды.

Как сообщал Лайф, ВОЗ назвала вспышку китайского коронавируса нового типа пандемией. Случаи инфицирования выявлены более чем в 120 странах. По последним данным, в Великобритании зафиксировано около 800 случаев заражения, десять человек уже скончались от заболевания, двенадцать — выздоровели.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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