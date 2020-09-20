В Великобритании будут штрафовать за нарушение самоизоляции на 11000 евро

С 28 сентября лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с больными COVID-19 обязаны самоизолироваться под угрозой штрафа.
Новые антивирусные меры также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции.
В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. При этом он заверил, что власти "держат ситуацию под контролем".
В субботу в Великобритании было выявлено 4 422 новых случая COVID-19, 27 пациентов скончались
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