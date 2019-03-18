В Утрехте неизвестный устроил стрельбу в трамвае: три человека погибли, несколько ранены

Инцидент произошел в 10:45 по местному времени, сообщает городская полиция в Twitter. В сообщении сказано, что "много людей были ранены". Первоначально также сообщалось об одном погибшем.

Сотрудники правоохранительных органов склонны видеть в произошедшем признаки теракта. "Инцидент носил все признаки теракта", — сказал Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг.

Как передает издание NOS, около трамвая лежит тело, накрытое белой простыней. Информационное агентство Нидерландов ANP подтвердило гибель одного человека, передает ТАСС.

Посольство РФ в Нидерландах сообщило, что число и гражданство пострадавших на данный момент уточняется. Диппредставительство "находится в контакте с правоохранительным органами". В своей первой реакции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал инцидент вызывающим беспокойство и прервал встречу коалиционного правительства.

В свою очередь политические партии прервали свои предвыборные кампании, проходящие перед запланированными на 20 марта выборами в советы провинций.

Власти Нидерландов на период до 18 часов повысили до высшего, пятого, уровень террористической угрозы для провинции Утрехт, передает Reuters со ссылкой на Национального координатора по борьбе с терроризмом и безопасности.