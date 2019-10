В "украинском деле" Трампа появился еще один разоблачитель

По словам Заида, его новый клиент является чиновником из кругов спецслужб и, в отличие от первого информатора, знаком "из первых рук" с некоторыми обстоятельствами, описанными в жалобе первого разоблачителя, связанной с телефонным разговором Трампа с Зеленским. Если это так, это может привести к пересмотру утверждения Трампа о том, что информация в жалобе была "абсолютно неточной".

Оба разоблачителя Трампа находятся под защитой закона

По словам Заида, оба разоблачителя находятся под защитой закона, который не допустит их увольнения из мести. Как сообщает телеканал ABC, пока второй разоблачитель не общался с представителями комитетов Конгресса США, занимающимися расследованием данного дела.

В пятницу газета The New York Times со ссылкой на два анонимных источника сообщила о том, что еще один представитель спецслужб размышляет над возможностью подать жалобу по делу, связанному с разговором Трампа и Зеленского, и дать на этот счет показания в Конгрессе. Со своей стороны, телеканал ABC отмечает, что не знает, является ли новый клиент адвоката Марка Заида именно тем человеком, о котором сообщала ранее газета The New York Times.