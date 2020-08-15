В Украине выявили рекордное число случаев коронавируса

На Украине за прошедшие сутки выявили 1847 рекордных случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на систему мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Харьковской (254), Черновицкой (170) Львовской (166), Ивано-Франковской (148) и Одесской областях (139). В Киеве инфекция подтвердилась у 232 человек.
Всего на Украине было зафиксировано 89 719 случаев коронавируса, выздоровели 47 430 человек, умерли 2044.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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