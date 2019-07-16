В Украине вступил в силу закон о государственном языке. Что изменится?

Русский язык в Украине окончательно утрачивает статус языка межнационального общения. Эти функции новый языковой закон возлагает исключительно на украинский язык. Обязательное владение украинским для государственных служащих ранее уже было введено законом "О государственной службе". Отныне владение украинским становится обязанностью каждого гражданина Украины, в том числе и для лиц, желающих получить украинское гражданство.

Где, кем и как может использоваться русский язык?

Русский язык сводится к статусу языка одного из более чем 100 других языков национальных меньшинств Украины. Его применение никак не ограничивается в частном общении и в религиозных обрядах. Наряду с языками других нацменьшинств, русский язык остается языком книгоиздания, прессы, телевидения, образования и сферы обслуживания. Но украинскому в этих областях предоставляется статус языка межнационального общения в публичном пространстве.

Например, украинский язык позиционируется как главный язык издательской деятельности, а тиражи на других языках не могут превышать тиражи на украинском. Интернет-сайты обязаны иметь украиноязычные версии, которые должны открываться по умолчанию. Все культурно-массовые мероприятия должны проводиться исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском. В научной сфере разрешены научные статьи и диссертации украинском языке, либо на языках стран Евросоюза.

Что будет с русскоязычной прессой?

Запрета на вещание или печать газет на русском языке, как и на других языках нацменьшинств, нет. Но украинский становится обязательным для всех СМИ. Телепередачи на русском или других языках должны дублироваться на украинском, а если кто-то из участников программы говорит на другом языке, то телерадиокомпания должна обеспечить синхронный перевод.

На общенациональных телеканалах квота украинского языка увеличивается до 90 процентов. Для региональных СМИ допускается 20 процентов суточного вещания на русском или других языках. Исключение предоставлено только для телерадиоорганизаций, вещающих на крымскотатарском языке: для них квота украинского языка установлена на уровне не менее 40 процентов эфирного времени. Обязанностью каждого электронного СМИ отныне является создание украиноязычной версии, которая должна загружаться первой по умолчанию. Эта норма вступает в силу через полтора года после вступления в силу закона.

Все украинские газеты, за исключением выходящих на английском и других языках ЕС, а также на крымскотатарском языке, должны выходить на украинском. Переходный период для них установлен в два года. Газете, которая будет печататься на русском или другом языке нацменьшинства без тиража на государственном языке, установлен штраф от 6 800 до 8 500 гривен (227-283 евро. — Ред.).

Какие штрафные санкции предусмотрены за нарушение нормы использования других языков, в том числе и русского, в публичном пространстве?

За дискриминацию украинского языка, в том числе в пользу русского, вводится административная ответственность. В гуманитарной сфере — образование, наука, культура, спорт — за нарушение языковой политики грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов (сейчас это от 3400-5100 гривен, или 110-170 евро. — Ред.). Вступление в силу этой нормы отсрочено на три года. За это время во всех областях должны быть созданы центры по изучению украинского языка.

Как будет организовано обучение на русском языке и самого русского языка в школах?

Украинский язык становится обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В младшей школе и в детсадах допускается параллельное обучение на русском и других языках нацменьшинств. Для этого разрешено создание отдельных классов или групп. Такая привилегия не действует лишь в высших учебных заведениях, где обучение должно быть исключительно на украинском. Здесь также разрешено преподавание одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС. Переход внешнего независимого тестирования полностью на украинский язык откладывается до 2025 года.

Как не владеющие украинским языком смогут понимать объявления на транспорте, инструкции по употреблению лекарств или квитанции на оплату коммунальных услуг?

По закону провизоры в аптеках, работники на транспорте, а также во всех других сферах обслуживания должны сначала обращаться на украинском языке. Но по их просьбе должны продолжать общение на удобном для клиента языке и предоставить всю необходимую информацию. Для перевода на русский или другой язык квитанций и другой печатной продукции можно использовать информационные интернет-технологии. Например, популярный переводчик поисковой системы Google.

Может ли языковой закон расколоть украинское общество и спровоцировать массовые протесты русскоязычного населения?

Согласно социологическим исследованиям последних лет, посвященным готовности украинцев протестовать, языковой вопрос не входит в число потенциальных проблем, которые могли бы заставить их выйти на уличные акции.