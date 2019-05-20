"В Украине — война, ему не до банкета". Шестой президент Украины и седьмая инаугурация

— Коллективная политика Германии и Франции заключается в том, что им кажется: личные контакты между президентами Украины и РФ могут изменить судьбу Донбасса. Это неправильно. Все уже забыли о так называемом "женевском формате" переговоров по Донбассу с участием представителей США, России, ЕС и Украины, который возник в начале войны. В этом формате и может решаться вопрос об урегулировании донбасского конфликта. Об аннексированном РФ Крыме я пока не говорю. Конечно же, возможна личная встреча президентов Зеленского и Путина, и она может состояться. Однако мне кажется, что Путин сделает все, чтобы избежать такой встречи. Потому что хозяин Кремля претендует в России на роль царя, а переговоры тет-а-тет с Зеленским могут ударить по его имиджу царя. Царь может встречаться только с себе равными. Поэтому, скорее всего, дипломатический процесс по интернационализации этого конфликта на территории Донбасса будет проходить все-таки не на уровне президентов, а на уровне премьер-министров, министров иностранных дел и международных конференций. Не думаю, что личная встреча Зеленского и Путина сможет разрешить конфликт. Перед этим были очень интенсивные тайные и открытые, публичные встречи президента Порошенко и Путина, но они оказались неплодотворными, — констатирует политолог Виктор Небоженко.

Первая встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" (Германия, Франция, Украина и Россия, — прим.Ред.) по Донбассу может состояться в июне во Франции во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии, — не исключает политолог Алексей Якубин:

— Пока Зеленский займется внутренними различными "разборками", а внешнеполитические вопросы, наверное, на первых порах для него будут менее актуальными, даже учитывая важность и процессов в Донбассе, и перечня проблем, стоящих перед Украиной и РФ, включая, в частности, транзит российского газа чрез украинскую территорию в ЕС. Тем не менее, первая встреча Зеленского с Путиным состоится при участии западных политиков. Другое дело, что после этой встречи Зеленский подумает о возможности смены формата переговоров и проведения личной встречи с Путиным. Очень многое будет зависеть от первой встречи в "нормандском формате". Если на ней будет достигнута, например, договоренность об освобождении удерживаемых в России украинских военных моряков, вот таких символических решений, то в результате Зеленский будет чувствовать себя более уверенно относительно проведения личной встречи с Путиным. В ходе своей предвыборной кампании, напомню, Зеленский говорил о готовности встретиться лично с российским президентом. Но, по факту, если посмотреть сейчас на украинскую политику, то на прямых переговорах с Путным настаивают лишь оппозиционные политики, тот же основатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко. А у Зеленского не очень большое окно возможностей. Повторюсь: после переговоров с Путным в рамках "нормандской четверки" украинский президент может инициировать двухстороннюю встречу, но мне кажется, что он пытается, с одной стороны — сохранить внешнеполитическую инерцию от Петра Порошенко, а с другой — до конца еще не решил, какими будут его первые внешнеполитические шаги, — предполагает политолог Алексей Якубин.