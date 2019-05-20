20.05.2019, 10:58

"В Украине — война, ему не до банкета". Шестой президент Украины и седьмая инаугурация

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Радио Свобода
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"В Украине — война, ему не до банкета". Шестой президент Украины и седьмая инаугурация
AFP

20 мая в 10:00 председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл торжественное заседание украинского парламента, традиционно прозвучит Гимн Украины и начнется церемония инаугурация шестого президента страны Владимира Зеленского. С парламентской трибуны он принес присягу на верность украинскому народу. После этого ему вручили удостоверение президента Украины и символы власти — булаву, печать, штандарт и колар (мужское украшение в виде колье — прим РС).

Это седьмая в украинской истории церемония вступления в должность нового главы государства. Дважды инаугурировали лишь второго президента Украины Леонида Кучму, который выиграл выборы в 1994 и в 1999 годах, пишет РС.

Наблюдали за церемонией в парламенте депутаты, высокопоставленные гости и зарубежные делегации. Приглашены все предыдущие украинские президенты, за исключением бежавшего после Евромайдана в Россию Виктора Януковича.

После инаугурации и выступления в парламенте перед Мариинским дворцом, расположенном рядом с Верховной Радой, новому президенту как верховному главнокомандующему представили командующих национальных вооруженных сил. Затем глава государства проведет прием в Мариинском дворце для иностранных делегаций. Во второй половине дня состоятся двухсторонние встречи президента Украины с главами иностранных делегаций в президентской администрации. Никаких банкетов для гостей, которые устраивали прежние победители президентских выборов в день инаугурации, в этот раз не будет. "Владимир Александрович Зеленский отправится в свой рабочий кабинет. И сразу после официального торжества и протокольных встреч приступит к выполнению своих обязанностей. В Украине — война, ему не до банкета", — заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков.

Кто из зарубежных гостей прибудет на инаугурацию

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин не получал приглашение из Киева на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского "ни на каких уровнях". В украинской столице отмечают, что представителей России, которая официально признана Верховной Радой государством-агрессором, не может быть на предстоящей церемонии. Информацию о том, что Российскую Федерацию не приглашали на инаугурацию, подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. По ее словам, на церемонии в парламенте будут "лишь те государства, которые, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями".

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В Киев прибыли президенты Литвы Даля Грибаускайте, Венгрии Янош Адер, Латвии Раймондс Вейонис, Эстонии Керсти Кальюлайд, Грузии Саломе Зурабишвили. Американскую делегацию возглавил министр энергетики США Рик Перри. В состав делегации, в частности, вошли: спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман.

Накануне покидающий пост президента страны Петр Порошенко наградил Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени "за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства".

​Делегацию ЕС на инаугурации Зеленского возглавил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, Польши — министр иностранных дел Яцек Чапутович, Канады — министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан, Турции — вице-президент Фуат Октаем, Германии — президент ФРГ в 2010-2012 годах Кристиан Вульф, Молдавии — премьер-министр Павел Филип, Азербайджана — председатель парламента Октай Асадов, а НАТО на церемонии представил помощник генерального секретаря Алехандро Алваргонзалес.

Что ждут в Раде от Зеленского и какими будут его первые шаги и кадровые назначения?

Команда Зеленского планирует в первые 100 дней провести "аудит государства", в том числе перепись населения, чтобы понять, в каком состоянии находится Украина, — заявил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук в эфире канала "112 Украина". Перепись населения в независимой Украине проводилась лишь один раз, в 2001 году. Тогда численность населения страны составила 48,457 млн человек. "По состоянию на сегодня никто не понимает, что в государстве есть и кто есть в государстве. Для того, чтобы начинать любые преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс", — подчеркнул Руслан Стефанчук.

Депутат парламентской фракции "Самопомощь" Елена Сотник, как и ее коллеги, надеется, что новый президент Украины не повторит ошибок своих предшественников и будет проводить в государстве прагматичную политику:

— Как и любой человек в нашей стране, я и другие депутаты Верховной Рады ожидаем, что новый президент изменит подходы касательно управления страной. Управление не ради наживы и собственного обогащения, а ради изменений, призванных наконец-то вырвать Украину из бедности и дать возможность нашим гражданам реализовать свой потенциал на родине, а не уезжать для этого за границу. То есть, абсолютно человеческий подход и понимание того, что жить так, как жили все предыдущие 28 лет наши политические элиты, больше невозможно. У Украины потенциал не резиновый и наши запасы ресурсов ограничены, грабить ее так, как это делали все минувшие годы наши олигархи, больше не выйдет. У меня есть надежда, что новоизбранный президент кардинально изменит систему управления государством. Теперь что касается внутренней и внешней политики. Внутренняя политика — не главная задача президента, это ответственность правительства и парламента.

Очевидно, что цель Зеленского — провести в новую Раду свою партию и получить как можно больше депутатских мандатов, чтобы сформировать подконтрольное ему большинство и правительство, которые смогут реализовать президентские реформы. Посмотрим, удастся ли это партии Зеленского. Каких-то супер-ожиданий по этому поводу у меня нет. Однако мы рассчитываем на защиту права собственности, создание условий для развития предпринимательства, а также благоприятного климата для зарубежных инвесторов и внутренних производителей. Непосредственная сфера главы государства — внешняя политика. И мы надеемся, что он сохранит вектор на усиление антироссийской коалиции среди западных стран, продление экономических санкций в отношении России, аннексировавшей Крым и развязавшей конфликт в Донбассе, и улучшит военные позиции Украины, чтобы никому не повадно было нарушать нашу границу и тестировать свою военную мощь на нашей территории, — отмечает Елена Сотник.

В самое ближайшее время Владимир Зеленский определится с первыми назначениями по президентской квоте. В парламентских кулуарах утверждают, что МИД Украины может возглавить Вадим Пристайко — заместитель Павла Климкина, объявившего об отставке с поста министра иностранных дел Украины. Руководить администрацией президента, скорее всего, будет лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов, возглавлявший предвыборный штаб Зеленского. А на должность председателя Службы безопасности Украины, как сообщают СМИ, пока рассматриваются две кандидатуры: депутата ВР от партии "Батькивщина" Владислава Бухарева и руководителя Департамента оперативной поддержки МВД Украины Олега Козловского. По словам Елены Сотник, по предложенным Зеленским Верховной Раде кандидатурам в органы власти по президентской квоте (кроме руководителей МИДа и СБУ глава государства также предлагает Раде назначить министра обороны и генерального прокурора, — прим.Ред.) станет понятно, будет ли он проводить собственную кадровую политику или же намерен выполнять указания того же олигарха Игоря Коломойского:

— Это мы сразу же поймем после первых назначений. Риски, конечно же, существуют. И то, что господин Коломойский позволяет себе достаточно смелые заявления относительно влияния на новоизбранного президента, вызывает у всех определенные опасения. Но почему-то у меня все-таки теплится надежда, что не существует линейной зависимости, нет прямых договоренностей и обязательств Зеленского перед Коломойским. Зеленский способен если и не полностью избавиться от политического влияния Коломойского, то, во всяком случае, может дистанцироваться от него, не выполнять его указания, — убеждена Елена Сотник.

Украинские олигархи, Донбасс и Путин

Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко рассуждает о возможности прямых переговоров с хозяином Кремля нового президента Украины, влиянии на его решения олигарха Игоря Коломойского и отличиях президентства Владимира Зеленского и Петра Порошенко:

— Честно говоря, если выбирать между растущей волной коррумпирования слабого Украинского государства, которое обеспечивал президент Петр Порошенко, и ростом демократической неопределенности, я все-таки выбираю сторону демократической неопределенности. Под этим словосочетанием подразумеваю интенсивные, но мирные процессы реформации и очистки украинского общества. Скорей всего, Зеленскому не удастся что-то реформировать. Однако вполне вероятно, что в течение первых двух лет он сможет заняться очисткой государственной системы от глубоко коррумпированных элементов в судах, спецслужбах, местных органах власти. И если удастся хотя бы частично очистить эти структуры от коррупции при помощи ответственных мер и президента, и Верховной Рады, и нового правительства, и новых правоохранительных органов, таких как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Антикоррупционный суд, то, в принципе, это то, что будет поддержано украинским обществом, но, конечно же, будет и вызывать мощный саботаж чиновников и мафии. Говорить о кардинальных реформах в период президентства Зеленского, думаю, рано. Для кардинальных реформ необходимы специалисты, которые бы взяли на себя ответственность. Пока такой группы людей вокруг Зеленского я не вижу.

— А нет ли у Вас опасения, что вместо Зеленского страной будет управлять конфликтовавший с уходящим президентом Украины Петром Порошенко и вернувшийся накануне в Украину после нескольких лет отсутствия олигарх Игорь Коломойский, ведь немало украинских политиков и экспертов уверены, что Зеленский — это проект Коломойского?

— Таких опасений нет. Сам Коломойский прекрасно понимает, что он замахнулся на проект, которым невозможно управлять извне. Украина, конечно же, слабо организована, но у нее сложные государственная модель, экономика, социальный состав. Украиной нельзя руководить на расстоянии.

И мне кажется, что Коломойский понимает, что здесь нужна какая-то групповая игра, но не олигархическая. Дело в том, что олигархов страшно напугал не Коломойский, а Порошенко, который немало сделал для уничтожения олигархата в Украине. Он хотел, чтобы в стране остался только один олигарх, то есть он — олигарх-президент. И, в принципе, время украинского олигархата уже прошло. Семибоярщина — расхожее российское политологическое выражение, или руководящий состав кооператива "Озеро" — так говорят про российскую систему управления, — все это уже не подходит Украине. Я не хочу сказать, что украинские олигархи куда-то исчезнут, но им придется либо превращаться в крупных буржуа, либо растворяться в структурах транснациональных компаний. Так будет происходить не потому, что Украина — сильная, просто наша страна стала настолько бедной во время продолжающейся на востоке Украины войны, что олигархи уже не могут, скажем так, наслаждаться этой страной, как это было раньше.

— По Вашему мнению, как будет решаться в период правления Владимира Зеленского вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе? Допускаете ли Вы встречу шестого президента Украина с глазу на глаз с президентом РФ Владимиром Путиным?

— Коллективная политика Германии и Франции заключается в том, что им кажется: личные контакты между президентами Украины и РФ могут изменить судьбу Донбасса. Это неправильно. Все уже забыли о так называемом "женевском формате" переговоров по Донбассу с участием представителей США, России, ЕС и Украины, который возник в начале войны. В этом формате и может решаться вопрос об урегулировании донбасского конфликта. Об аннексированном РФ Крыме я пока не говорю. Конечно же, возможна личная встреча президентов Зеленского и Путина, и она может состояться. Однако мне кажется, что Путин сделает все, чтобы избежать такой встречи. Потому что хозяин Кремля претендует в России на роль царя, а переговоры тет-а-тет с Зеленским могут ударить по его имиджу царя. Царь может встречаться только с себе равными. Поэтому, скорее всего, дипломатический процесс по интернационализации этого конфликта на территории Донбасса будет проходить все-таки не на уровне президентов, а на уровне премьер-министров, министров иностранных дел и международных конференций. Не думаю, что личная встреча Зеленского и Путина сможет разрешить конфликт. Перед этим были очень интенсивные тайные и открытые, публичные встречи президента Порошенко и Путина, но они оказались неплодотворными, — констатирует политолог Виктор Небоженко.

Первая встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" (Германия, Франция, Украина и Россия, — прим.Ред.) по Донбассу может состояться в июне во Франции во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии, — не исключает политолог Алексей Якубин:

— Пока Зеленский займется внутренними различными "разборками", а внешнеполитические вопросы, наверное, на первых порах для него будут менее актуальными, даже учитывая важность и процессов в Донбассе, и перечня проблем, стоящих перед Украиной и РФ, включая, в частности, транзит российского газа чрез украинскую территорию в ЕС. Тем не менее, первая встреча Зеленского с Путиным состоится при участии западных политиков. Другое дело, что после этой встречи Зеленский подумает о возможности смены формата переговоров и проведения личной встречи с Путиным. Очень многое будет зависеть от первой встречи в "нормандском формате". Если на ней будет достигнута, например, договоренность об освобождении удерживаемых в России украинских военных моряков, вот таких символических решений, то в результате Зеленский будет чувствовать себя более уверенно относительно проведения личной встречи с Путиным. В ходе своей предвыборной кампании, напомню, Зеленский говорил о готовности встретиться лично с российским президентом. Но, по факту, если посмотреть сейчас на украинскую политику, то на прямых переговорах с Путным настаивают лишь оппозиционные политики, тот же основатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко. А у Зеленского не очень большое окно возможностей. Повторюсь: после переговоров с Путным в рамках "нормандской четверки" украинский президент может инициировать двухстороннюю встречу, но мне кажется, что он пытается, с одной стороны — сохранить внешнеполитическую инерцию от Петра Порошенко, а с другой — до конца еще не решил, какими будут его первые внешнеполитические шаги, — предполагает политолог Алексей Якубин.

Радио Свобода
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