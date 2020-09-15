В Украине произошло ЧП на газопроводе, связывающем РФ с Европой

В поселке Чабаны Киевской области Украины произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления ("Уренгой-Помары-Ужгород"), по которому газ из России поступает в Европу. Об этом сообщили во вторник, 15 сентября, на сайте Чабановского сельского совета (ЧСС).
По его данным, произошел мощный выброс газа в окружающую среду. На место происшествия выехал председатель ЧСС Александр Киризлиев.
Между тем агентство УНИАН со ссылкой на очевидцев передало, что был слышен "сильный гул, а потом — громкий взрыв".
Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян также написал в Facebook о произошедшем. "В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00.20 (совпадает с мск. — Ред.) — очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мегамощного дизельного генератора", — сообщил он. "Пламени пока не видно", — добавил Омелян.
В близлежащих населенных пунктах отключено электричество
В ЧСС утверждают, что вместе с представителями чрезвычайных служб удалось взять ситуацию под контроль, "установлена заглушка и прекращен выход газа". "Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", — сообщили в пресс-службе сельсовета. Что стало причиной ЧП, а также масштаб утечки не уточняется.
В близлежащих населенных пунктах отключено электричество, передает портал Gordon.ua.
Магистральный газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород" был построен в 1983 году для доставки природного газа с месторождений Западной Сибири в страны Центральной и Западной Европы. В июне 2014 года произошел взрыв в Лохвицком районе Полтавской области, что привело к потере десяти миллионов кубометров газа.
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