В Украине поставят на учет пользователей соцсети "ВКонтакте"

Данилов напомнил, что 15 мая президент Владимир Зеленский продлил на три года запрет на доступ в Украине к ряду российских соцсетей и интернет-сервисов. Речь, в частности, идет об "Одноклассниках", "ВКонтакте", "Яндексе" и Mail.ru. По словам представителя СНБО, "ВКонтакте" очень часто меняет прокси-серверы, что мешает ее отслеживать.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, которого цитирует агентство "УНИАН", напомнил, что использование запрещенной на территории Украины российской соцсети является нарушением законодательства страны. По его словам, правоохранительные ведомства сейчас работают над вопросом закрытия доступа к "ВКонтакте". Гончаров добавил, что вопросы блокировки соцсети на территории Украины возможно решить только во взаимодействии с иностранными партнерами на площадках, которых распространяют эти мобильные приложения (Google Play и App Store).

Запрет российских соцсетей в Украине

Весной 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о блокировании в Украине доступа к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, Mail.ru, а также о запрете использования бухгалтерского программного продукта 1С.

Некоторое время назад представители "ВКонтакте" заявили, что обошли блокировки на территории Украины и возобновили работу мобильного приложения для украинских пользователей.

По оценке СНБО, российские спецслужбы используют "ВКонтакте" с целью сбора данных о гражданах Украины и других лицах, использующих приложение.