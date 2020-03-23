В Ухане пик эпидемии коронавируса пройден, ежедневный прирост заболевших несколько дней подряд равен нулю

На сегодняшний день число заболевших в Ухане превысило 50 тыс., более 2,5 тыс. умерли. Тем не менее пик заболевания там уже пройден, ежедневный прирост заболевших несколько дней подряд равен нулю, власти дали добро на постепенное возобновление работы предприятий, а те, кто предпочел эвакуироваться из Уханя, уже мечтают вернуться назад.

С начала эпидемии коронавируса Ухань приостановил работу местных предприятий, чтобы сократить перемещения людей по городу и замедлить распространение инфекции. Ограничительные меры коснулись всех, кроме задействованных непосредственно "на передовой" борьбы с заболеванием. Местные жители оказались фактически заперты по домам, им не разрешалось выходить на улицу, причем даже за продуктами: магазины осуществляли доставку провизии на дом. Детские площадки и улицы опустели, по словам очевидцев, мегаполис превратился в город-призрак.

Некоторые СМИ называли такие меры "грубыми" и "драконовскими". Однако они уже дали свои результаты: согласно официальной статистике, 19 марта в Ухане впервые за сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Многообещающий нулевой прирост держался три дня подряд.