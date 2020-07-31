В тяжелой аварии в Крыму погибли восемь человек

Первоначально сообщалось о семи жертвах и восьми пострадавших. Однако, по уточненным данным, количество летальных исходов возросло.

”Семь человек пострадали”, — сказал собеседник агентства. Их доставляют в больницу.

Сообщения об аварии поступили около 5.15 мск рядом с городом Белогорск на трассе ”Таврида”. Причиной аварии, по предварительным данным, стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

На месте аварии работают более 30 человек из экстренных служб и 16 единиц спецтехники.