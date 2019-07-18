В Тверской области России отключились три энергоблока Калининской атомной электростанции

Что произошло

Утром 18 июля стало известно об отключении трех из четырех энергоблоков на Калининской АЭС в Тверской области. Они были отключены в 5:02 мск действием защит. Суммарное снижение рабочей мощности станции в результате этого составило 3 ГВт.

Как заявили в Единой диспетчерской дежурной службе (ЕДДС) города Удомля, где находится станция, отключен первый, второй и четвертый энергоблоки. Еще один энергоблок остается в работе.

Никаких последствий для потребителей электроэнергии после остановки блоков не наблюдается. Подачу электричества восстановили за счет резервов. Радиационный фон находится в норме, повреждений оборудования самой станции нет.

Причина отключений

Энергоблоки отсоединились от сети из-за отключения линии электропередачи, последовавшего в результате короткого замыкания на одном из выключателей трансформатора, сообщили в Росэнергоатоме, отметив, что отключение энергоблоков от сети не связано с работой основного оборудования станции.

Информацию о коротком замыкании подтвердили в МЧС.

В диспетчерской службе станции отметили, что четвертый блок отключили из-за прорыва уплотнителя конденсатора турбины №2.

Когда энергоблоки подключат к сети

Три отключенных энергоблока на Калининской АЭС могут подключить к сети уже 19 июля. Как отметили в ЕДДС, это произойдет после выяснения причин инцидента на станции.

"Как выясним причины, так и будем смотреть, какие энергоблоки и в какой последовательности будут включаться. Включение энергоблоков предварительно ожидается до 19 июля", — сказали в центре.

Что известно о станции