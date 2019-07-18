В Тверской области России отключились три энергоблока Калининской атомной электростанции
Три из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции в Тверской области отключены от сети пишет ТАСС.
Три из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции в Тверской области отключены от сети пишет ТАСС.
Утром 18 июля стало известно об отключении трех из четырех энергоблоков на Калининской АЭС в Тверской области. Они были отключены в 5:02 мск действием защит. Суммарное снижение рабочей мощности станции в результате этого составило 3 ГВт.
Как заявили в Единой диспетчерской дежурной службе (ЕДДС) города Удомля, где находится станция, отключен первый, второй и четвертый энергоблоки. Еще один энергоблок остается в работе.
Никаких последствий для потребителей электроэнергии после остановки блоков не наблюдается. Подачу электричества восстановили за счет резервов. Радиационный фон находится в норме, повреждений оборудования самой станции нет.
Энергоблоки отсоединились от сети из-за отключения линии электропередачи, последовавшего в результате короткого замыкания на одном из выключателей трансформатора, сообщили в Росэнергоатоме, отметив, что отключение энергоблоков от сети не связано с работой основного оборудования станции.
Информацию о коротком замыкании подтвердили в МЧС.
В диспетчерской службе станции отметили, что четвертый блок отключили из-за прорыва уплотнителя конденсатора турбины №2.
Три отключенных энергоблока на Калининской АЭС могут подключить к сети уже 19 июля. Как отметили в ЕДДС, это произойдет после выяснения причин инцидента на станции.
"Как выясним причины, так и будем смотреть, какие энергоблоки и в какой последовательности будут включаться. Включение энергоблоков предварительно ожидается до 19 июля", — сказали в центре.
Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.
Энергоблок №1 был запущен в 1984 году, энергоблок №2 в 1986 году, энергетический пуск энергоблоков №3 и №4 состоялись в 2004 и 2011 годах соответственно.
В 2016 году на электротехническом оборудовании энергоблока № 3 Калининской АЭС произошло короткое замыкание при выполнении ремонтных работ. В результате инцидента пострадали два человека, которые были впоследствии госпитализированы.
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