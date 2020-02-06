В Туркменистане работникам госучреждений запретили красить волосы. Вероятно, потому что президент — седой

Одновременно с этим от мужчин с естественным цветом волос потребовали, чтобы они придали волосам седой оттенок.

Руководители госучреждений связали запрет с тем, что у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова седые волосы. Теперь на встречи с ним будут допускать в основном седовласых людей, утверждает издание.

Гурбангулы Бердымухамедов впервые появился на публике с седыми волосами в июле 2018 года. В январе 2019-го власти потребовали, чтобы госучреждения закупили портреты с поседевшим президентом.