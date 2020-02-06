В Туркменистане работникам госучреждений запретили красить волосы. Вероятно, потому что президент — седой(1)
Власти Туркмении с 1 февраля запретили мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных и бюджетных учреждениях, красить седые волосы в черный цвет, об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на местное отделение "Радио Свобода".
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