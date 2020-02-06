06.02.2020, 14:51

В Туркменистане работникам госучреждений запретили красить волосы. Вероятно, потому что президент — седой

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (слева) и Президент России Владимир Путин
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (слева) и Президент России Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press

Власти Туркмении с 1 февраля запретили мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных и бюджетных учреждениях, красить седые волосы в черный цвет, об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на местное отделение "Радио Свобода".

Одновременно с этим от мужчин с естественным цветом волос потребовали, чтобы они придали волосам седой оттенок.

Руководители госучреждений связали запрет с тем, что у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова седые волосы. Теперь на встречи с ним будут допускать в основном седовласых людей, утверждает издание.

Гурбангулы Бердымухамедов впервые появился на публике с седыми волосами в июле 2018 года. В январе 2019-го власти потребовали, чтобы госучреждения закупили портреты с поседевшим президентом.

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