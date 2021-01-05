В Турции заявили о создании прибора для диагностики COVID за 10 секунд
Анализ слюны на коронавирус проводится с помощью оптических методов с применением нанотехнологий, заявили в Билькентском университете, пишет РБК.
Анализ слюны на коронавирус проводится с помощью оптических методов с применением нанотехнологий, заявили в Билькентском университете, пишет РБК.
Прибор Diagnovir способен за десять секунд по анализу слюны диагностировать заражение коронавирусом SARS-CoV-2 с вероятностью 99%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы частного Билькентского университета в Анкаре, опубликованном на сайте учреждения.
”В отличие от широко используемых ПЦР-тестов, система основана не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов. В системе используются оптические и электронные модули, обеспечивающие как точное обнаружение вирусов, так и высокую селективность обнаружения. <…> Мы считаем, что эта система будет широко использоваться в нашей стране и в мире как быстрый и надежный метод обнаружения вирусов”, — говорится в сообщении.
Технология обнаружения вируса разрабатывалась семь месяцев и способна в будущем работать не только с SARS-CoV-2, но и с другими патогенами.
Система обнаружения основана на оптических методах, для нее разработан специальный чип обнаружения патогенов. Взятая у пациента проба смешивается со специальным раствором, а смесь капают на чип обнаружения патогена. Если в ней с помощью биосенсорного устройства обнаруживается вирус, цвет флуоресцентного свечения меняется.
В феврале 2020 года, еще до объявления пандемии, исследователи из Гонконгского университета науки и техники (HKUST) заявили, что изобрели портативное устройство для экспресс-диагностики коронавируса. ”Благодаря новейшей технологии микрожидкостных чипов устройство может обнаружить вирус всего за 40 минут”, — сообщили они тогда.
Специалисты Красногорского завода имени С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг ”Швабе” госкорпорации ”Ростех”) в августе 2020 года заявили, что разработали прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе COVID-19. Прибор называется ”Детектор-БИО”, анализ пробы воздуха с его помощью занимает от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Загадочная смерть кандидатки на "Мисс Мексика"
Это были последние слова умирающего от COVID-19 медика
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
Последние слова умирающего от коронавируса медика