В Турции прошли массовые задержания полицейских

Все задержанные - полицейские, которых подозревают в связях с движением радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в Турции в 2016 году. Турецкие власти безуспешно пытаются добиться от Вашингтона экстрадиции проповедника.

Всего только за пять дней, с понедельника по пятницу, в Турции, по данным агентства, по аналогичным обвинениям, было задержано 523 человека.

После неудавшегося путча в Турции были арестованы более 500000 человек, из них почти 30000 сидят в тюрьме до сих пор. Как заявил президент страны Реждеп Тайип Эрдоган, среди арестованных более чем 4400 полицейских. Более 31000 полицейских, 15000 военных и 4000 сотрудников органов юстиции были уволены со службы.

Критики президента Эрдогана обвиняют его в использовании провалившегося путча для подавления инакомыслия.