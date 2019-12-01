01.12.2019, 18:13
В Тунисе 23 человека погибли при ДТП с туристическим автобусом
В Тунисе в результате ДТП с туристическим автобусом погибли 23 человека, сообщает ТАСС.
В Тунисе в результате ДТП с туристическим автобусом погибли 23 человека, сообщает ТАСС.
Как стало известно, автобус частного туристического агентства направлялся из столицы в город Айн-Драхма.
По версии полиции, водитель превысил скорость на опасном участке трассы, после чего автобус перевернулся и скатился по крутому склону.
В нем находились 43 пассажира, большинство из них студенты, которые ехали на экскурсию. После инцидента 20 человек были доставлены в больницу, несколько человек в критическом состоянии.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Полиция не нашла связи нападения в Гааге с терроризмом
Мать аспирантки отреагировала на заявление защиты Соколова
Из горящего автобуса в Петербурге эвакуировались 50 пассажиров