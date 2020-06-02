В три этапа: в Латвии воры по одной схеме обокрали 10 складов на миллионы евро

Сейчас объединились пострадавшие от крупных краж компании оптовой торговли ИТ-продукцией Elko grupa, CMNO Logica, Euro DK, розничный торговец ИТ-продукцией Baltic Data, производитель сетевого оборудования Mikrotīkls, торговец электроматериалами SLO Latvia, транспортная и логистическая компания Beweship Latvia.

"Только тогда, когда мы публично заговорили о происшествии на нашем складе, мы получили информацию о том, что мы не первые и не единственные. Полученная информация дает основания полагать о некоторых совпадениях, которые могут помочь раскрыть преступления и защититься от подобных случаев в будущем", - отметил директор Elko grupa Свен Динсдорф.

Большинство преступлений объединяет тот факт, что склад находился на окраине, а кражи была разбиты на несколько этапов.

Поначалу злоумышленники тестировали систему охрану, например, пытаясь взломать ворота. На втором этапе воры проникали в здание в рабочее время, чтобы повредить камеры и сенсоры. На третьем этапе осуществлялась кража. Во всех случаях преступление было тщательно спланированным, воры действовали целенаправленно, точно знали, как работает система охраны и месторасположение конкретных товаров.

Постравшие компании вместе с партнерами (Латвийская торгово-промышленная палата, Совет иностранных инвесторов, Американский торговый совет в Латвии, Латвийская ассоциация компьютерных технологий, Латвийская ассоциация экспортеров The Red Jackets) обсуждают существующие риски и возможные решения.

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