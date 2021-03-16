В трех крупнейших городах Литвы предприниматели вышли на протесты

16 марта — ровно год с того дня как гостиничный и ресторанный сектор, по словам инициаторов акции, живет без помощи.

"Цель протеста — обратить внимание правительства Литвы на агонию сектора", — открыто заявляет президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.

Она уверяет, что рестораны и гостиницы ничего не получили, кроме возможности взять льготный кредит и позже заплатить налоги.

"Гостиницы не получили никакой помощи, поэтому акция проходит по всей Литве, основные ее акценты — в крупных городах Каунасе и Клайпеде. Мы уже не в состоянии выживать. Рестораны понемногу стали получать субсидии, но там так много дополнительных требований, чтобы эту помощь никто не смог получить", — заметила она, сказав, что на все вопросы сектор власти отвечает им одно: "Денег нет".

"Мы видим, что другим раздают миллионы, но я могу сказать, что мы достигли дна", — заметила Шишкаускене, указав, что в этом секторе работают 44 000 человек, если рабочие места не сохранятся, все они окажутся на учете в Службе занятости, где деньги им будет платить правительство.

Она сказала, что сегодня гостиницы и рестораны держатся только за счет кредитов, которые рано или поздно придется отдавать.

"Сначала рестораны получали компенсацию на аренду, во время первой волны, а сейчас ничего. Масса ресторанов просто обанкротится, бизнес умирает. Арендодатели берут полную сумму аренды, несмотря на то, что ресторан не работает. Для ресторанов угроза — аренда, для гостиниц — коммунальная плата, охрана, компьютерные системы. А мы год в таком положении", — заметила Шишкаускене, сказав, что массовые банкротства не за горами.