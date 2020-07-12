В Техасе застрелили двух полицейских

Полицейские скончались в местной больнице, куда были доставлены после инцидента, передает РИА Новости. Отмечается, что стрельба произошла после того, как сотрудники приехали на вызов.

После того, как на место происшествия прибыли другие полицейские, они приказали стрелявшему бросить оружие. Вместо того, чтобы последовать указаниям правоохранителей, подозреваемый совершил суицид.

Мэр Мак-Аллена Джим Дарлинг выразил сожаление в связи с гибелью полицейских.

"С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих из наших смелых полицейских Мак-Аллена. Мои глубочайшие соболезнования и сожаление семьям офицеров Эдельмиро Гарса и Исмаеля Чавеса", — написал он в Twitter.