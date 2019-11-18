В Тбилиси протестующие заблокировали вход в парламент. Их разгоняет спецназ(6)
В центре Тбилиси полиция начала разгон участников оппозиционной акции, заблокировавших входы в парламент, сообщает ”Рустави 2”.
В центре Тбилиси полиция начала разгон участников оппозиционной акции, заблокировавших входы в парламент, сообщает ”Рустави 2”.
Акция началась в воскресенье, 17 ноября, передает Meduza. Поводом для ее проведения стал провал законопроекта о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Несмотря на то, что закон был согласован со всеми представителями парламентского большинства, он не получил достаточного количества голосов.
Утром 18 ноября несколько депутатов попытались попасть в здание парламента, но протестующие отказались их пускать. В общей сложности на площади с воскресенья находится несколько сотен демонстрантов.
Перед разгоном полиция поставила протестующим ультиматум — им предложили добровольно покинуть площадь перед парламентом в течение получаса.
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