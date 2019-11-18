В Тбилиси протестующие заблокировали вход в парламент. Их разгоняет спецназ

Акция началась в воскресенье, 17 ноября, передает Meduza. Поводом для ее проведения стал провал законопроекта о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Несмотря на то, что закон был согласован со всеми представителями парламентского большинства, он не получил достаточного количества голосов.

Утром 18 ноября несколько депутатов попытались попасть в здание парламента, но протестующие отказались их пускать. В общей сложности на площади с воскресенья находится несколько сотен демонстрантов.

Перед разгоном полиция поставила протестующим ультиматум — им предложили добровольно покинуть площадь перед парламентом в течение получаса.