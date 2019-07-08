В Тбилиси начались столкновения между участниками протестных акций возле парламента Грузии

Протестующие начали закидывать друг друга бутылками, после чего полицейские вывели несколько человек с территории. Телеканал ”Рустави 2” сообщает, что задержаны два человека.

Возле парламента Грузии собрались противники ”российской оккупации”, а также люди, выступающие против ”Марша достоинства” — немногочисленной акции, организованной 8 июля местными ЛГБТ-активистами. Участники марша ранее прошли колонной у здания МВД в Тбилиси под охраной полицейских.

Также в Тбилиси проходит акция протеста возле офиса телеканала ”Рустави 2”. Она началась 7 июля после выступления журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире нецензурно обругал президента РФ Владимира Путина. Ведущего на два месяца отстранили от работы, протестующие требуют его увольнения.

С 8 июля на фоне ухудшения отношений Москвы и Тбилиси российским авиакомпаниям запретили возить граждан в Грузию, а грузинским — летать в Россию.