В Тбилиси начались столкновения между участниками протестных акций возле парламента Грузии(3)
Возле парламента Грузии в Тбилиси произошли столкновения между участниками двух протестных акций, сообщает Первый канал Грузии, передает Meduza.
Возле парламента Грузии в Тбилиси произошли столкновения между участниками двух протестных акций, сообщает Первый канал Грузии, передает Meduza.
Протестующие начали закидывать друг друга бутылками, после чего полицейские вывели несколько человек с территории. Телеканал ”Рустави 2” сообщает, что задержаны два человека.
Возле парламента Грузии собрались противники ”российской оккупации”, а также люди, выступающие против ”Марша достоинства” — немногочисленной акции, организованной 8 июля местными ЛГБТ-активистами. Участники марша ранее прошли колонной у здания МВД в Тбилиси под охраной полицейских.
Также в Тбилиси проходит акция протеста возле офиса телеканала ”Рустави 2”. Она началась 7 июля после выступления журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире нецензурно обругал президента РФ Владимира Путина. Ведущего на два месяца отстранили от работы, протестующие требуют его увольнения.
С 8 июля на фоне ухудшения отношений Москвы и Тбилиси российским авиакомпаниям запретили возить граждан в Грузию, а грузинским — летать в Россию.
После выступления журналиста ”Рустави 2” Георгия Габунии Госдума предложила правительству РФ запретить поставки вина и питьевой воды из Грузии, а также осуществлять денежные переводы в эту страну. Правительство пообещало рассмотреть эти предложения.
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