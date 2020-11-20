В Тбилиси мужчина взял в заложники девять человек

Инцидент произошел в микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Захватчик требует снизить банковские проценты и цены на лекарства.

СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным "Рустави 2", двоих заложников уже отпустили.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия". Полиция оцепила территорию, идет спецоперация.