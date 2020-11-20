20.11.2020, 17:57
В Тбилиси мужчина взял в заложники девять человек
В Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек, сообщили в МВД Грузии.
В Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек, сообщили в МВД Грузии.
Инцидент произошел в микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Захватчик требует снизить банковские проценты и цены на лекарства.
СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным "Рустави 2", двоих заложников уже отпустили.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия". Полиция оцепила территорию, идет спецоперация.
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