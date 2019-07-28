В Тбилиси арестовали экс-министра обороны Грузии
Городской суд Тбилиси поместил под стражу бывшего министра обороны Грузии, лидера партии ”Победившая Грузия” Ираклия Окруашвили. Об этом сообщает грузинский ”Первый канал”.
Городской суд Тбилиси поместил под стражу бывшего министра обороны Грузии, лидера партии ”Победившая Грузия” Ираклия Окруашвили. Об этом сообщает грузинский ”Первый канал”.
Политику предъявили обвинение по делу о беспорядках на митингах в столице 20-21 июня. Как рассказал адвокат Окруашвили Мамука Чабашвили, речь идет о ч.1 и 2 ст. 225 УК Грузии (организация группового насилия, участие в нем и руководство им).
По словам защитника, формулировка обвинения состоит в том, что Окруашвили был среди тех, кто на митинге 20 июня призывал участников к насилию и нападению на здание парламента.
Экс-министр и еще четыре человека, которые участвовали в нападении на полицейских и штурме парламента, были задержаны 25 июля.
Окруашвили был министром обороны Грузии в 2004-2006 годах. В годы президентства Михаила Саакашвили он также возглавлял МВД и Министерство экономического развития.
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