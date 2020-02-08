В Таиланде военнослужащий убил командира части, а потом открыл стрельбу в торговом центре. Он снимал это на видео и фото(1)
В городе Накхонратчасима в центральной части Таиланда капрал армии Джакрапант Томма открыл стрельбу у торгового центра, после чего взял нескольких человек в заложники, пишет "Медуза".
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