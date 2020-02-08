08.02.2020, 16:40
В Таиланде военнослужащий убил командира части, а потом открыл стрельбу в торговом центре. Он снимал это на видео и фото
В городе Накхонратчасима в центральной части Таиланда капрал армии Джакрапант Томма открыл стрельбу у торгового центра, после чего взял нескольких человек в заложники, пишет "Медуза".
Сначала военнослужащий застрелил командира своей части и еще двух человек — офицера и 63-летнюю женщину. После этого на угнанном из части автомобиле он поехал в центр города, где открыл стрельбу по случайным прохожим.
По данным местной газеты Thai Rath, при стрельбе погибли по меньшей мере 12 человек. Число пострадавших издание не называет. По данным Минздрава страны, погибли 17 человек.
Свои действия преступник снимал на смартфон и вел прямую видеотрансляцию в фейсбуке: она продолжалась несколько минут, после чего его страница была заблокирована.
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