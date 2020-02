В Таиланде военнослужащий убил командира части, а потом открыл стрельбу в торговом центре. Он снимал это на видео и фото

Сначала военнослужащий застрелил командира своей части и еще двух человек — офицера и 63-летнюю женщину. После этого на угнанном из части автомобиле он поехал в центр города, где открыл стрельбу по случайным прохожим.

По данным местной газеты Thai Rath, при стрельбе погибли по меньшей мере 12 человек. Число пострадавших издание не называет. По данным Минздрава страны, погибли 17 человек.

Свои действия преступник снимал на смартфон и вел прямую видеотрансляцию в фейсбуке: она продолжалась несколько минут, после чего его страница была заблокирована.

Active shooter in Korat, Thailand. The suspect was armed with an assault rifle, killing more than 10 innocent people right now. #กราดยิงโคราช #shooting #korat pic.twitter.com/Ko0Z7WOoeV