В Таиланде при крушении парома шесть человек пропали без вести

”Поиски шести человек еще продолжаются, у нас остается надежда найти их, отправив лодку утром”, — сообщила компания.

Отмечается, что команда дайверов определит причины аварии.

По предварительным данным, крушение произошло в пяти милях от берега из-за сильных ветра и волн. На борту находились 12 членов экипажа и четыре пассажира, шестеро из них спасены.