02.08.2020, 08:52
В Таиланде при крушении парома шесть человек пропали без вести
В Таиланде в провинции Сураттхани при крушении парома шесть человек пропали без вести, сообщила компания-оператор Raja Ferry Port.
В Таиланде в провинции Сураттхани при крушении парома шесть человек пропали без вести, сообщила компания-оператор Raja Ferry Port.
”Поиски шести человек еще продолжаются, у нас остается надежда найти их, отправив лодку утром”, — сообщила компания.
Отмечается, что команда дайверов определит причины аварии.
По предварительным данным, крушение произошло в пяти милях от берега из-за сильных ветра и волн. На борту находились 12 членов экипажа и четыре пассажира, шестеро из них спасены.
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