В Таджикистане 13 заключенных умерли из-за отравления хлебом

По данным ведомства, всего перевозили 128 заключенных (120 мужчин и 8 женщин). Утверждается, что на втором участке пути 16 заключенных съели три буханки хлеба, которые взяли с собой на этап.

Сообщается, что через полчаса им стало плохо, а к прибытию в следственное учреждение ГУИУН в Душанбе все они потеряли сознание. Троих заключенных медикам удалось спасти, остальные 13 скончались. По данным таджикской службы "Радио Свобода", выжившие находятся в критическом состоянии.

По факту смерти заключенных генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело и взяла его под свой контроль, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что остальные 115 заключенных не пострадали, их разместили в исправительных учреждениях.