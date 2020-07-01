В связи с ростом мирового кризиса ВОЗ предупреждает: худшее в пандемии COVID-19 только впереди

Он отметил, что такие страны, как Южная Корея, Китай, Германия, Сингапур и Япония, сумели доказать существование общего плана по борьбе с этой болезнью.

Имея надёжные схемы отслеживания контактов, эти страны также делегировали представителям общественного здравоохранения на местах обязанности по тестированию и дали местным властям полномочия по обеспечению соблюдения карантинных мер в регионах.

Но, отпуская тонко завуалированную шпильку в сторону, по-видимому, США и Великобритании, доктор Тедрос отметил, что многие страны не используют ”инструменты, которые есть под рукой”.

Ранее в этом месяце ВОЗ призвала Великобританию не снимать карантин до тех пор, пока не заработает система тестирования и отслеживания контактов с заражёнными. Это было сделано после того, как выяснилось, что от вируса погибает треть пациентов.

Правительство Великобритании подверглось критике за свою директивную реакцию на вспышку и отказ передать полномочия местным органам общественного здравоохранения.

Недавно на виртуальной пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве доктор Тедрос сказал: ”Хотя во многих странах наблюдается некоторый прогресс, в глобальном масштабе пандемия на самом деле прогрессирует.

Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить дальше, но суровая реальность состоит в том, что до окончания всего этого ещё очень далеко.

Некоторые страны в настоящее время, после возобновления работы экономики и повышения социальной активности, сталкиваются с новыми вспышками случаев. Большинство людей остаются в группе риска. У вируса осталось ещё много путей для распространения.

Худшее ещё впереди. Мне жаль это говорить, но в таких реалиях и при таких условиях мы опасаемся самого плохого”.

Он добавил: ”И именно поэтому мы должны объединить наши усилия и бороться с этим опасным вирусом вместе.

Единственным и самым важным вкладом в ограничение распространения вируса является не что-то высокотехнологичное, а то, что может быть исполнено представителями широкого круга профессий: отслеживание контактировавших с больными и помещение их в карантин.

Спустя шесть месяцев с момента появления вируса кому-то может показаться, что пластинку заело, и она повторяет одно и то же. Но это ”одно и то же” работает. Проверять, тестировать, изолировать, помещать в карантин”.