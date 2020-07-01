01.07.2020, 12:50

В связи с ростом мирового кризиса ВОЗ предупреждает: худшее в пандемии COVID-19 только впереди

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Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Eriolukord Tallinnas 1.04.2020Foto: Andres Putting

Глава ВОЗ, доктор Тедрос Гебреисус, заявил, что, несмотря на ослабление карантинных мер по всему миру, распространение вируса только ускоряется, сообщает The Daily Mail.

Он отметил, что такие страны, как Южная Корея, Китай, Германия, Сингапур и Япония, сумели доказать существование общего плана по борьбе с этой болезнью.

Имея надёжные схемы отслеживания контактов, эти страны также делегировали представителям общественного здравоохранения на местах обязанности по тестированию и дали местным властям полномочия по обеспечению соблюдения карантинных мер в регионах.

Но, отпуская тонко завуалированную шпильку в сторону, по-видимому, США и Великобритании, доктор Тедрос отметил, что многие страны не используют ”инструменты, которые есть под рукой”.

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Ранее в этом месяце ВОЗ призвала Великобританию не снимать карантин до тех пор, пока не заработает система тестирования и отслеживания контактов с заражёнными. Это было сделано после того, как выяснилось, что от вируса погибает треть пациентов.

Правительство Великобритании подверглось критике за свою директивную реакцию на вспышку и отказ передать полномочия местным органам общественного здравоохранения.

Недавно на виртуальной пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве доктор Тедрос сказал: ”Хотя во многих странах наблюдается некоторый прогресс, в глобальном масштабе пандемия на самом деле прогрессирует.
Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить дальше, но суровая реальность состоит в том, что до окончания всего этого ещё очень далеко.

Некоторые страны в настоящее время, после возобновления работы экономики и повышения социальной активности, сталкиваются с новыми вспышками случаев. Большинство людей остаются в группе риска. У вируса осталось ещё много путей для распространения.
Худшее ещё впереди. Мне жаль это говорить, но в таких реалиях и при таких условиях мы опасаемся самого плохого”.
Он добавил: ”И именно поэтому мы должны объединить наши усилия и бороться с этим опасным вирусом вместе.

Единственным и самым важным вкладом в ограничение распространения вируса является не что-то высокотехнологичное, а то, что может быть исполнено представителями широкого круга профессий: отслеживание контактировавших с больными и помещение их в карантин.
Спустя шесть месяцев с момента появления вируса кому-то может показаться, что пластинку заело, и она повторяет одно и то же. Но это ”одно и то же” работает. Проверять, тестировать, изолировать, помещать в карантин”.

В настоящее время COVID-19 поразил более 10 миллионов человек во всём мире и убил более 502 000 человек.

США лидирует по количеству заражений, имея наибольшее в мире число зарегистрированных случаев COVID-19 — более двух с половиной миллионов.

За ними следуют Бразилия с более чем 1,3 миллиона случаев и Россия с более чем 633 000 случаев.

Индия занимает четвёртое место по количеству заражений — более 528 000, а Великобритания — пятое с более чем 312 000 случаев.
США также лидируют по количеству смертей от COVID-19 — в стране скончалось 125 747 человек. Приблизительно один из четырёх смертельных случаев в мире — более 125 000 — зарегистрирован в США.

В находящейся на втором месте по смертности Бразилии было зарегистрировано более 57 000 погибших, в Великобритании — почти 44 000.

В то время как общий уровень смертности за последние недели снизился, эксперты в области здравоохранения в настоящее время обеспокоены рекордным числом новых случаев в США, Индии и Бразилии.
Согласно подсчётам, основанным на обобщённых данных с 1 по 27 июня, каждые 24 часа от болезни, вызванной COVID-19, умирает более 4700 человек. Это 196 человек в час, или один человек каждые 18 секунд.
Бразилия, Россия и Индия, которые, казалось, избежали катастрофы в первые дни пандемии, теперь находятся во власти быстро распространяющегося вируса, и в последние недели ситуация совсем вышла из-под контроля.

В Бразилии и Индии за месяц количество случаев утроилось. Бразилия, южноамериканская страна, в которой проживает 210 миллионов человек, в настоящее время находится, пожалуй, в худшем состоянии среди всех государств мира: общее количество случаев COVID-19 с 28 мая до настоящего времени взлетело с 411821 до более чем 1,31 миллиона.
В Индии, согласно проекту ”Наш мир в данных”, количество зарегистрированных случаев за последний месяц возросло с 158333 до 528 859.

Между тем, согласно данным, опубликованным ВОЗ, на конец прошлой недели более 60% ежедневно регистрируемых новых случаев заболевания приходилось на страны Северной и Южной Америки.

Более трети из 190 000 новых заражений были зафиксированы в прошлое воскресенье в Бразилии, а пятая часть из них — в США.
Тедрос порекомендовал властям некоторых стран рассмотреть вопрос о внедрении стратегии Южной Кореи по тестированию, отслеживанию контактов и изоляции заражённых людей.

Он добавил, что правительство должно привлекать сообщество ко всем мерам организации тестирования, отслеживания контактов и изоляции.
Доктор Тедрос похвалил Японию за то, что ей удалось достичь одного из самых низких показателей смертности в мире, несмотря на то что её население — одно из старейших в мире.

В Японии вирусом заразилось более 18 476 человек, но погибло менее тысячи.

Он также похвалил Южную Корею, ещё одно государство за пределами Китая, которое одним из первых пострадало от этого заболевания.
Руководство этой страны после эпидемии атипичной пневмонии в 2002 году уже имело опыт сдерживания пандемии, поэтому оно было подготовлено гораздо лучше, чем бОльшая часть представителей власти западных стран.

Правительство Южной Кореи для определения возможных заражённых использовало данные транзакций по кредитным картам и отслеживало мобильные данные, и ему удалось выявить подавляющее большинство случаев заражения и применить меры изоляции.

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