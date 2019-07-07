В Свердловской области взорвался бензовоз: четыре человека погибли

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что на уральском бензовозе, который взорвался, находились десять туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что двое туристов попросили водителя бензовоза отвезти их до автодороги. Затем по пути так же сделали еще восемь туристов.

В прокуратуре заявили, что против водителя автоцистерны возбуждено уголовное дело о ”нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности двух или более лиц”.

Пресс-служба отмечает, что водитель, разрешивший людям сесть в машину, не выбрал безопасную для передвижения скорость, в результате чего не справился с управлением. Пассажирам вместе с водителем пришлось спрыгивать с автоцистерны.

Власти округа сообщают, что четыре человека погибли в результате ЧП, а пострадали по меньшей мере семь человек, среди которых 14-летний подросток.

В Свердловской области возбудили уголовное дело взрыва бензовоза, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

По данным агентства, сотрудники полиции задержали водителя бензовоза.

Как отмечается, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

При этом в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.