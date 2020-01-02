В Судане разбился самолет Ан-12. Погибли 18 человек

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Küünal Foto: Anni Õnneleid

В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство СУНА.