02.01.2020, 23:36

В Судане разбился самолет Ан-12. Погибли 18 человек


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KüünalFoto: Anni Õnneleid

В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство СУНА.

Самолет, по данным военных, разбился через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейна и упал в пяти километрах от аэропорта.

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