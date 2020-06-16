16.06.2020, 18:48

В столкновениях на границе Индии и КНР погибли несколько военных


EST
В столкновениях на границе Индии и КНР погибли несколько военных
Индийские военные на границе с КитаемREUTERS/Stringer

Индийский офицер и два солдата убиты в "острых столкновениях" с китайскими военнослужащими в районе демаркационной линии фактического контроля в долине Галван. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили представители ВС Индии.

"Во время процесса деэскалации в Галване накануне ночью произошли острые столкновения, приведшие к жертвам с обеих сторон", - отмечалось в коммюнике. В индийских войсках уточнили, что "высокопоставленные военные чиновники с обеих сторон проводят встречу на месте для разрядки ситуации". Как отмечают информагентства, столкновения между военнослужащими обеих стран впервые за десятилетия привели к гибели людей.

Переброска войск к линии контроля

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений. Это произошло после того, как военные двух стран вступили в рукопашную схватку в районе горной погранзаставы на границе индийского штата Сикким и КНР.

Читайте также: