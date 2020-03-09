В столице Судана подорван и расстрелян кортеж премьер-министра страны

Поврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020

На пути следования автоколонны премьера сработало взрывное устройство, после этого по машинам открыли огонь.

"Премьер-министр и сопровождавшая его группа не пострадали, за исключением одного из сопровождавших, получившего легкие ранения", — уточнили в пресс-службе.

По информации СМИ, сейчас Хамдок находится в безопасном месте.

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