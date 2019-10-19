В столице Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за беспорядков
Президент Чили Себастьян Пиньера в ночь на субботу объявил режим чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго и ее окрестностях в связи с беспорядками, вызванными повышением цен на проезд в метро, сообщает агентство EFE.
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