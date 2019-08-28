В Стокгольме застрелили женщину. Она находилась в квартире, стреляли с улицы

Сообщение о стрельбе в Веллингбю поступило сегодня ночью в 1:30 по местному времени, передает Aftonbladet.

Представитель полиции Анна Вестберг подтвердила, что речь шла о стрельбе и были найдены патроны.

Утром полиция сообщила, что женщина умерла и ее близкие проинформированы. Полиция начала расследование убийства.

Очевидец сказал Aftonbladet, что произвели по меньшей мере три выстрела из автоматического оружия.

По данным Aftonbladet, полиция разыскивает двоих мужчин в масках, которые сбежали на автомобиле темного цвета.

"Машина уехала очень быстро. Я слышал до десяти выстрелов", — рассказал второй очевидец.

Фотографии Aftonbladet показывают, что стреляли с улицы в квартиру. По меньшей мере две пули прошли через оконное стекло и третья попала в фасад дома.

Речь идет уже о втором чудовищном убийстве, которое произошло на этой неделе в Швеции. В понедельник утром до сих пор пока не установленный стрелок застрелил в Мальмё женщину, которая держала на руках ребенка.